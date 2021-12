Recept: Coq au vin met rood uit Spanje

Nodig: 500 ml rode wijn, 100 g pancetta (blokjes), 4 kippenbouten met vel (eventueel doormidden), peper, zout, halve ui (gesnipperd), 4 wortelen (schijfjes van 2,5 cm), 4 tenen knoflook (geplet), 1 el tomatenpuree, 450 ml kippenbouillon, 1 laurierblad, 4 takjes tijm, 250 g champignons (grof gehakt), zilveruitjes, olijfolie

Bereiding: Bak de pancetta in een koekenpan knapperig, leg de pancetta apart, laat het vet liggen. Draai het vuur omhoog, dep de kip droog en kruid royaal met peper en zout. Bak de kip in porties: met de huid naar beneden tot die krokant en bruin is. Doe hetzelfde met de andere kant, zo’n 10 minuten in totaal. Leg de kip apart. Voeg de uien en knoflook toe en fruit ongeveer 5 minuten. Roer de tomatenpuree erdoorheen, bak een paar minuutjes mee. Voeg de wortel, laurierblad en kip toe (vel naar boven). Schenk wijn en bouillon erbij tot de kip net onder staat.

Draai het vuur omlaag, deksel erop en laat 25 minuten sudderen. Bak ondertussen de champignons en zilveruitjes in wat olijfolie. Haal de kip eruit als die gaar is, draai het vuur omhoog, kook de saus in tot de gewenste dikte. Voeg dan de kip, champignons, zilveruitjes en pancetta toe en warm het geheel door. Garneer met de verse tijm.