Zelfs een ongelukkige relatie kan volgens onderzoekers gezondheidsvoordelen bieden

Onderzoeker Katherine Ford, onder meer verbonden aan de Universiteit van Ottawa in Canada, gelooft dat het hebben van een relatie kan helpen om je bloedsuikerspiegel goed te houden of te krijgen.

Ford heeft namelijk samen met haar team onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van langdurige relaties. De resultaten van de studie hebben de onderzoekers gepubliceerd in het online tijdschrift BMJ Open Diabetes Reseach & Care.

Om tot de onderzoeksresultaten te komen, volgden Ford en haar collega’s van 2004 tot 2013 in totaal 3335 volwassen tussen de 50 en 89 jaar bij wie geen diabetes was vastgesteld.

Toen het experiment net begon, gaf 76% van de proefpersonen aan dat ze in een huwelijk zaten, samenwoonden of een relatie hadden. Aan hen werd ook gevraagd of ze in een gelukkige relatie zaten. De deelnemers aan het onderzoek werden van 2004 tot 2013 eens per jaar medisch onderzocht. Daarbij werd onder meer een bloedtest afgenomen om de bloedsuikerspiegel te meten.

De onderzoekers, zo beweren zij, kunnen aan de hand daarvan afleiden of een relatie al dan niet invloed kan hebben op de bloedsuikerspiegel. De hoofdconclusie: samen zijn met iemand zou zorgen voor goede waardes. Zélfs als je in een ongelukkige relatie zit. „Dit betekent hoogstwaarschijnlijk ook dat het verlies van een relatie negatief effect heeft op de bloedsuikerspiegel”, stelt Ford.

De onderzoeker pleit daarvoor voor meer steun voor oudere volwassenen die scheiden of hun partner verliezen door een sterfgeval.