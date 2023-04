Coupés voor 7.500 euro: smaak blijkt doorslaggevend

De occasionselectie:

Alfa Romeo Brera

2006 – 2011

Het hele front van de Brera is identiek aan de Alfa 159. Toch komt de Brera als één geheel over, al is het niet ieders smaak. Opvallend zijn de enorm lange deuren. Fijn voor een ruime instap, maar in een parkeergarage kan dit heel onhandig zijn. De bagageruimte is met 300 liter heel behoorlijk. Het verbruik is 1 op 10 à 11. Bij een autobedrijf in Ede staat een ingetogen, donkergrijze 2.2 (2007, 102.000 km) voor € 7.495.

Audi TT

2006 – 2010

De hele carrosserie is van aluminium. Roest bestaat niet en het scheelt gewoon in gewicht. Dat maakt de prestaties levendiger en de 2,0 TFSi rijdt 1 op 12. De bagageruimte is met 290 liter behoorlijk. De TT is een sportwagen, dus heeft hij sportieve rijeigenschappen en ook keiharde vering. Bij een autobedrijf in Zandvoort staat een mooie donkergrijze (2006, 218.000 km) voor € 7.250.

Mercedes-Benz CLC

2001 – 2008

Deze CLC op basis van de C-klasse is een bijzondere verschijning. Tot het midden onmiskenbaar een C-klasse, daarachter lekker eigenwijs. Hij rijdt prettig comfortabel zoals je van een ’Benz’ verwacht, maar het is beslist geen sportwagen. De bagageruimte is met 310 liter heel bruikbaar. Een C180 rijdt met gemak 1 op 12. Bij een autobedrijf in Vlissingen staat een zilvergrijze C180 (2007, 121.000 km) voor € 7.495.

Beste keus

Lastig. Smaak is hier doorslaggevend. Waar de een van droomt, wil de ander niet in worden gezien. Als we puur naar de prijs kijken, dan lijkt de Alfa Romeo Brera de meeste waarde te bieden. Wil je een andere? Ook goed!