Dagrecept: Varkenskoteletjes uit de oven

Maar ook weer niet te veel, want het gaat al snel overheersen. We gebruiken deze kruidenmix vandaag voor varkenskoteletten uit de oven, een recept van Rukmini Iyer, uit haar boek De makkelijke bakplaat (Becht).

Verwarm de oven voor tot 200 graden (220 graden elektrisch). Schep de zoete aardappel, knoflook, gember, steranijs, 2 el sesamolie en 1 tl zeezout door elkaar in een braadslede en zet 20 minuten in de oven.

Wrijf intussen de koteletjes rondom in met het vijfkruidenpoeder, nog 1 tl zeezout en 1 el sesamolie. Verlaag na 20 minuten de oventemperatuur tot 180 graden (hete lucht, of 200 graden elektrisch), leg de koteletjes op de zoete aardappel en zet 20 tot 25 minuten terug in de oven, tot het vlees naar wens gaar is.

Verdeel de fijngesneden bos-ui erover, breng op smaak met sojasaus en dien meteen op.

Nodig voor 2 personen:

- 600 g zoete aardappel (in blokjes van 1 cm)

- 2 tenen knoflook (fijngesneden)

- 5 cm gember (fijngesneden)

- 1 steranijs

- 2 el sesamolie, zeezout

- 2 varkenskoteletjes

of filet-lapjes

- 2 tl Chinees vijfkruidenpoeder

- 1 el sesamolie

- 3 bos-uitjes (fijngesneden)

- sojasaus (naar smaak)