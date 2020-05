Wie gaat er nu groentes pletten, hakken en malen? Daar snap ik niets van. Bij het woord malen weet ik het opeens. We hebben een keukenmachine waarin je een houtblok tot sap kunt malen. Onlangs zag ik een stapel kleren door de kamer vliegen die ondraagbaar waren geworden. Ze is op oorlogspad. Er wordt afgevallen. En wel door het drinken van een mix van zo’n beetje alles wat er in de groentelade ligt. Ik kon haar nog net weerhouden van rauwe snijbonen (ietwat zwaar op de maag), maar verder ging alles erin.

Dan ontstaat een groentepap. Ik zou er boekweit doorheen doen en burgers van maken. Heerlijk in de roomboter bakken. Ik moet aan allemaal lekkere gerechten denken, maar dat heb ik verkeerd begrepen.

Vrouwen moeten proeven dat ze afvallen. Dat het vies is en niet lekker. Dan is het pas goed. Toen ze even niet keek, heb ik er nog wat citroen boven uitgeknepen, zo is het ’t snelst weer voorbij.