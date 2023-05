Dagrecept: Engelse sandwiches met eiersalade

Vandaag ook iets typisch Brits: sandwiches met eiersalade, uit het mooie boekje Afternoon tea or high tea? van Carol Bailleul (Uitgeverij Houtekiet).

Pel de eieren en prak ze in de kom. Meng de stukjes ei met de mayo en breng op smaak met zout en peper. Smeer de boter in een dun laagje op acht sneetjes brood. Smeer de eiersalade op 4 sneetjes brood en strooi er wat tuinkers of bieslook over.

Leg er dan een twee sneetje bovenop met de boterkant naar onder. Snijd de korst af en maak vierkantjes of driehoekjes. Schik op een mooi porseleinen bord en garneer met wat tuinkers. Als je de sandwiches een dag van te voren wilt maken, wacht dan met het afsnijden van de korst en en wikkel de sandwiches meteen in vochtig keukenpapier, pak in met vershoudfolie en zet in de koelkast. Snijd de korstjes voor het opdienen eraf.

Nodig voor vier personen:

- 2 hardgekookte eieren

- tuinkers of bieslook

- Zout en peper

- sandwichbrood

- 1 el mayonaise

- echte boter op kamertemperatuur