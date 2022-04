Dagrecept: Zilte stamppot met cranberry-topping

Maar het zijn lang niet de enige zilte groenten, Annette van Ruitenburg, Ellen van Straten en Sabien Bosman schreven er zelfs een boek over: Zilt (Fontaine). Je kunt die groenten online bestellen of het proberen in de natuurwinkel of toko. Deze stamppot met strandbiet, schapenkaas en cranberry’s komt ook uit Zilt. Je kunt eventueel rucola en spinazie gebruiken, maar je moet het dan wel verder op smaak brengen. Kook de aardappelen 20 minuten in water met zout of zeewier.

Giet af en vang het kookvocht op. Roerbak de zilte groenten 2-3 minuten in boter. Haal eruit en droog de pan. Bak de venkelzaadjes kort, voeg een beetje olie toe en verwarm de cranberry's met de rozemarijn en tijm, totdat ze een beetje openbarsten.

Stamp de aardappelen grof en voeg kookvocht en room toe. Meng de groenten erdoor. Serveer de stamppot met een kuiltje waarin een lepel cranberry’s past. Strooi de blokjes kaas erlangs.

Nodig voor 4 personen:

- 300 g aardappelen

- 1 el boter

- 300 g gemengde zilte groenten (strandbiet, zeevenkel, of ’gewone’ rucola

en spinazie)

- venkelzaad (kort

geroosterd)

- 1 dl koolzaadolie of olijfolie

- 300 g cranberry’s (verse of diepvries, ontdooid)

- takje rozemarijn en/of tijm

- 1 dl room

- 200 g schapenkaas

(in blokjes)

- een beetje zeewier