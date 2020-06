familierecept: aarbeien van toen

’Al een mensenleven lang zijn we vrienden. Als kind kwam ik er al over vloer. In hun huis was alles anders dan in mijn huis. Je mocht er plakjes komkommer in het zuur met je vingers uit het schaaltje pakken. Het schaaltje was van blauw glas, nu zie ik zulke schaaltjes nog wel op veilingsite Catawiki.

En nog wat: aardbeien. Zijn moeder maakte de aardbeien schoon, kroontje eraf en doorsnijden. Dan water opzetten, wat suiker erin oplossen. Dan de aardbeien even mee opkoken en laten afkoelen. Ze stonden in van die grote blauwe schalen. En dan die aardbeien op een beschuit leggen, ze waren zo zacht dat je ze kon prakken. Ik durfde nooit ja te zeggen. Dat was meer een decadent gerecht. Ze deed er zelf nog een beetje suiker op. Mijn vriend kauwde zich een geluk.

Nu, vijftig jaar later, we hebben bij toeval erg veel aardbeien, maak ik ze: aardbeien in siroop. Maar altijd nog denk ik: dat kan toch niet, zo luxe!!!

Recept

Het recept van dit heerlijke hapje is echt zeer simpel. Halve liter water koken, drie scheppen suiker erin. De schoongemaakte aardbeien. Een minuut laten koken, dan laten afkoelen. Je kan ze zo een week bewaren. Serveer waar aardbeien bij passen. Bij ijs, bij toetjes en zeker op een beschuitje.

Frans Wilbert, De Bilt