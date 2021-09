Premium Het beste van De Telegraaf

Feest voor de otters in Nederland

Door Katina Stavrianos

Het gaat goed met de otterpopulatie in Nederland. Ⓒ foto Getty Images

De herintroductie van de otter kan na bijna twintig jaar een succes worden genoemd. Vorig jaar werd het aantal dieren geschat op 450 en daarmee is de populatie officieel levensvatbaar. Feestelijk nieuws, maar juist nu is het tijd om door te pakken, aldus de kenners. Daarom is 2021 het Jaar van de Otter.