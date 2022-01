Is ’hardballing’ de nieuwe online dating trend?

Er zijn zoveel verschillende manieren van daten dat het soms onduidelijk kan zijn wat de andere persoon nou écht van je verwacht. Misschien is hardballing een uitkomst. Hard-wattes?

Bekijk ook: Via deze datingapp kunnen kattenliefhebbers elkaar vinden

In tegenstelling tot sommige andere datingtermen is hardballing juist een gegarandeerd succes, zegt Logan Ury, directeur van relatiewetenschappen bij datingapp Hinge. „Wie hardballt komt meteen ter zake en laat hun date duidelijk weten waar ze naar op zoek zijn. Dit kan een vaste relatie zijn, maar ook een scharrel of friends with benefits.” Op deze manier weten beide partijen waar ze aan toe zijn en wordt een hoop gedoe en onduidelijkheid bespaard.

What you see is what you get is het principe van hardballing. Eerlijk te zijn over je verlangens. Vaak zeggen mensen namelijk niet direct wat ze willen of bedoelen, zo blijkt uit een experiment van Hinge. 12000 deelnemers werden ondervraagd, waaruit bleek dat 34% van de gebruikers in een vage situatie, belandden in plaats van een relatie. Terwijl 75% daar toch echt wel naar op zoek was. Dit kan met rechtdoorzee zijn en je match duidelijk vertellen wat je zoekt worden voorkomen.

Hoe dan?

Ten eerste door voor jezelf te bepalen hoe de ideale match eruitziet. Zoek je romantiek, iets eenmaligs, aan welke eisen moet hij of zij voldoen? Als je dat eenmaal weet kun je dat duidelijk maken. Al zijn er wel een paar dingen om te onthouden.

Zo is de manier waarop je het brengt is cruciaal. „Er is een klein verschil tussen gezonde communicatie en overkomen als vreselijk onbeleefd”, adviseert matchmaker Susan Trombetti. „Hardballing is geen alternatief voor speeddaten.” Hou het dus lekker rechtdoorzee zonder iemands gevoelens te kwetsen. Een tip van Logan Ury is om, als je een datingprofiel hebt, meteen je voorkeuren op je profiel te zetten. Zo kunnen mensen zelf kiezen of ze er wat in zien of niet. Succes!