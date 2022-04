Een overzicht: de minst gesproken talen ter wereld

Experts van het Endangered Languages Project, opgezet door de Universiteit van Hawaï, hebben in kaart gebracht wat de meest bedreigde talen zijn. Het project schat dat het er wereldwijd zo’n 2450 (!) zijn. Ter vergelijking: in totaal worden er meer dan 7000 verschillende talen in de wereld gesproken.

Op Statista, een website vol met statistieken, is een overzicht te vinden waar die bijna uitgestorven talen dan precies te vinden zijn.

In Oceanië worden 733 talen bedreigd. Een aantal daarvan, zoals het Jingulu in het noorden van Australië, heeft naar schatting slechts zo’n tien sprekers. Pitjantjatjara, in centraal Australië, wordt ook vermeld als 'kwetsbaar' (met slechts ongeveer 3.000 sprekers wereldwijd).

In Azië zijn er iets minder bedreigde talen: 693. Hieronder valt onder andere Taworta in Papoea-Nieuw-Guinea, dat wereldwijd ongeveer 140 moedertaalsprekers heeft. Darai in Nepal wordt gesproken door zo’n 3.060 mensen, dat is minder dan een derde van de totale Darai-bevolking die nu vooral Nepalees spreekt.

Afrika telt 428 bedreigde talen, Zuid-Amerika 226. Noord- en Midden-Amerika hebben er 222.

Het Endangered Language Project wil benadrukken dat het gaat om een schatting, want door de aard van verdwijnende talen is het moeilijk om heel precies vast te stellen wie wat spreekt. Bovendien is het soms lastig om onderscheid te maken tussen dialecten en talen.

