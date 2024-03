Experts doen een boekje open: dit betekenen de blaf en de grom van uw hond

Amsterdam - Altijd al willen weten wat uw hond bedoelt als hij blaft, gromt of jankt. Amerikaanse experts verdiepten zich in het fenomeen en doen een boekje open. Het huisdier heeft zes manieren waarop hij zich uitdrukt en let vooral ook op zijn lichaamstaal. Harmony Diers van de universiteit in Texas en baas van het zogenoemde ’Dog aging project’ laat als woordvoerder van deze studie weten in de Daily Mail: „Het is belangrijk in welke context de hond het geluid maakt.”

