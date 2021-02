Zo gebruik je sneeuw om schoon te maken

Bloemenvaas

Zit er een doffe waas aan de binnenkant van je bloemenvaas? Gebruik de sneeuw als schuurmiddel: pak een goede bol en wrijf de binnenkant van de vaas schoon.

Vloerkleed

Het is een aloude truc, gegeven door menig oma: een flink pak sneeuw zorgt voor een schoon vloerkleed. Leg het tapijt ondersteboven en sla erop, waarbij een mattenklopper uiteraard goed van pas komt. Laat hem een paar uurtjes ‘trekken’, en klop af en toe ook nog. Sla de sneeuw van het kleed en laat hem drogen, om vervolgens de stofzuiger eroverheen te halen. Nu moet het schoon zijn!

Kleding

Durf je het niet aan je wollen kleding in de wasmachine te doen, hoe secuur het programma ook? Doe dan de vloerkleed-truc: leg de trui of het kledingstuk in de sneeuw. Let op: niet langer dan een half uurtje! Dit zou ook helpen bij uitwasbare luiers, overigens.