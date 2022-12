Motortest: de Lucky Explorer 9.5 barst van het karakter

Het blijft natuurlijk MV, dus het ’race-DNA’ is niet helemaal vergeten. De Lucky Explorer 9.5 zal volgend jaar in de showroom staan als hommage aan de befaamde Cagiva Elefant. De motor die we testen, is een vroeg prototype. De rijhulpsystemen, uitlaat en armaturen zijn overduidelijk nog in wording, maar blok en rijwielgedeelte komen goeddeels overeen met wat we over pakweg een halfjaar in de showrooms zullen zien.

De drie-in-lijn zorgt voor de arbeidsvitaminen en kennen we van onder meer de F3 800, Brutale en Superveloce. Het topvermogen staat nu voor 121 pk in de boeken. MV heeft voor de Explorer de focus duidelijk verlegd naar een meer koppelrijke, bruikbare krachtbron.

Hoewel ik me enigszins probeer in te houden, kan ik bevestigen dat de concurrentie de borst mag natmaken qua prestatiedrang van de driecilinder.

Het rijwielgedeelte nadert ook z’n voltooiing. Het compleet nieuwe frame is inmiddels blootgesteld aan ontelbare testkilometers, zowel op het asfalt als onverhard, maar bijvoorbeeld ook tijdens oeverloze sprongsessies.

De Lucky Explorer 9.5 is MV Agusta’s eerste echte adventure, en uitgaande van de eerste meters op het prototype lijkt het erop dat MV z’n huiswerk goed heeft gedaan. Een machine die barst van het karakter en die soepel in de omgang is, bruikbaar, bulkend van het koppel en fantastisch klinkend.

Hoe comfortabel de Lucky Explorer op langere afstanden is, is na deze test moeilijk te zeggen, maar de eerste indruk is goed. In Europa wordt gesproken over een vanafprijs van 18 mille.

Motor

vloeistofgekoelde 3-in-lijn

Cilinderinhoud

931cc

Vermogen

121 pk

Gewicht

220 kg

Prijs

geschat vanaf € 18.000 excl. belastingen