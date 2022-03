Mijn garage: Lelijk eendje wordt zwaan

Eigenaar: Bert Palma (73), gepensioneerd

Auto: Volvo PV544

Bouwjaar: 1961

Geschatte waarde: 20.000 euro

Motor: 1,6-liter, viercilindermotor, 60 pk

Toekomst: „Rijden, onderhouden en vooral genieten.”

„Mijn eerste restauratieproject was een Citroën 2CV, maar het was altijd mijn droom om een Volvo PV544 aan te pakken. Thuis hadden we vroeger een Volvo Amazon en de buurman die bij Volvo werkte, had een PV544.

Tien jaar geleden zag ik deze auto langs kant van de weg te koop staan. Het was een gestrand project en er moest veel aan gebeuren, maar daar had ik zin in. Er zat vrijwel geen roest aan. Ik heb de spatborden, deuren, motorkap en achterklep gedemonteerd en alles geschuurd, geplamuurd en spuitklaar gemaakt. Na het voorbewerken is alles door een professionele autospuiterij in de originele crèmekleur gespoten.

Daarna was de techniek aan de beurt. Ik heb de motor uit elkaar gehaald en laten reviseren met nieuwe zuigers, nieuwe krukaslagers en nieuwe kleppen. Mijn vrouw heeft mallen van de oude bekleding gemaakt en nieuwe bekleding is in de originele kleuren gemaakt.

Originaliteit stond voor mij voorop. De kleuren zijn origineel, de motor, de drieversnellingsbak en de 6V-elektra. Hij is helemaal zoals hij in 1961 van de lopende band afrolde.

Nu de restauratie af is, geniet ik van het onderhoud en van het rijden. Ik maak toerritten met de Volvo Club Nederland en de lokale oldtimerclub en ben weleens chauffeur tijdens bruiloften. Omdat alles origineel is, is elke rit hard werken. Met de 1.6-motor en de drieversnellingsbak is hij niet snel en er zit geen stuur- of rembekrachtiging op; je moet goed opletten. Maar dat is onderdeel van het rijplezier.”