Acht simpele tips om meer kleur toe te voegen aan je interieur

1. Kussens zijn de way to go

Dit is de meest handige en niet-permanente manier om meer kleur in de woon- en slaapkamer te brengen. Het leuke aan kussens is dat je kan experimenteren met verschillende stoffen en elk seizoen weer kunt wisselen. Ga bijvoorbeeld voor een grof gebreid kussen in de herfst, faux fur in de winter en een linnen stof voor de zomerse maanden.

Wil je écht uit je comfort zone stappen? Mix dan verschillende prints met elkaar!

2. Kleur zit ‘m in de details

In een neutraal interieur vallen zelfs de kleinste kleuraccenten op. Denk aan een mooie kamerplant, een gedraaide kaars in een kandelaar, fotolijst of lamp in een andere tint. Voor een ‘veiligere’ look kun je ton sur ton toepassen. Oftewel: één kleur kiezen en van die kleur dan verschillende tinten toevoegen.

3. Kleur onder je voeten…

Verplaats de aandacht naar beneden met een kleurrijk vloerkleed of nog extremer: geef de vloer zelf een ander tintje.

4. …Of juist boven!

Dit is een ietwat extreme manier van kleur in huis halen, maar wat dacht je van een plafond in een ander kleurtje verven dan de rest van de kamer? Dit kan zó stijlvol zijn en het is een goede optie als je je mooie vloer liever met rust laat. Het effect kan echt verrassend gaaf zijn.

5. DIY: kleurrijke kunst

Kunst kan nog weleens duur zijn en zeker als je niet heel erg van kleur houdt, kun je beter niet direct een fortuin uitgeven aan een kleurrijk kunstwerk. De oplossing? DIY! Verzamel bijvoorbeeld bijzondere bladeren en lijst ze in.

5. Vazen

Ze zijn er in alle vormen, maten, materialen en.. jawel, kleuren. Een super makkelijke manier om kleur in huis te brengen. Je hoeft niet eens een tak of plant in de vaas te doen, want vazen zijn al een decoratiestuk op zich!

6. Een kleurrijke binnenkomer

Ook dit is een idee voor de waaghalzen onder ons: verf een deur in een andere kleur dan de rest van je interieur.

7. Gordijnen

Ben je toevallig van plan om de gordijnen te vervangen? Overweeg dan een kleurrijk exemplaar!

8. Kleur in de keuken

De keuken is een bruisende ruimte, het hart van het huis, ofwel de perfecte ruimte voor wat extra kleur. Zijn jouw keukenkastjes van verfbaar materiaal? Overweeg dan eens om deze op te schuren en een nieuw laagje kleurrijke verf te geven.