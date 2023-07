Klustip van onze expert: zo egaliseer je een vloer

Die witte houten vloer in de keuken die ik zelf heb gemaakt, met mes en groef, zelf gefreesd, weet je het nog? Voordat die vloer erin kon, moest-ie eerst worden geëgaliseerd.

De tegels kwamen er namelijk iets minder makkelijk uit dan gedacht, met veel oneffenheden als resultaat. In ons geval moest de vloer opgehoogd met zandcement en daarna geëgaliseerd, met egaline.

Egaline, gemaakt van kunsthars en cement, heet zo omdat het een egaliseermiddel is dat als het wordt aangebracht, vanzelf als een mooie egale laag over de vloer heen vloeit. Vervolgens kun je allerlei soorten vloeren leggen.

Is de ondergrond van beton, breng dan eerst een laag vloerprimer op om zuiging te verminderen en hechting te verbeteren. Is de ondergrond van hout, zorg dan dat hij helemaal vrij van spijkers en andere oneffenheden is en zet hem goed vast. Daarop breng je een laag van spaanplaat of underlayment in halfsteensverband aan. Zet de platen vast met verzonken schroeven en kit naden en kieren af. Gebruik ook hier een vloerprimer.

"Met egaline creër je mooie betonlook"

Je maakt de egalisatiemortel volgens de gebruiksaanwijzing aan. Meng totdat er een homogene en klontvrije massa ontstaat. Giet het middel over de vloer uit, werk in banen zodat je overal goed bij kunt.

Begin in de verste hoek en werk naar de deur toe. Zorg dat je het middel gelijkmatig verdeelt en breng zoveel mogelijk in één arbeidsgang aan om aanzetten van verschillende mengsels te voorkomen. Je kunt het uitvloeien een handje helpen met een lijmkam of vloerspaan. Zorg dat alle hoekjes en gaatjes zijn gevuld. Wil je meerdere lagen aanbrengen, houd dan rekening met een droogtijd van 24 uur tussen de lagen.

Als je egaline op de juiste manier aanbrengt, kan dit een mooie betonlook bovenvloer opleveren. Je moet de vloer dan wel met een coating afwerken. Dit moet je goed in de vingers hebben, maar je kunt het ook laten doen. Die vloeren zijn nauwelijks te onderscheiden van echt beton!

Wie heeft nog een idee voor onze hal, wc en badkamer?

