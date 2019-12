Supertest-weetjes

Aan het einde van het jaar gaat Autovisie op zoek naar de auto die het meeste rijplezier biedt. Is dat dit jaar wederom de Alpine, of dit maal een Ferrari, Ford, Tesla of Lamborghini? Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen stelt de snelle auto’s aan je voor en vertelt leuke wetenswaardigheden over de verschillende modellen in onerstaande video.