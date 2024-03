Kater van de tequila? Dat ligt niet aan de Mexicaanse drank!

Ik was recentelijk op vakantie in Mexico moest en zou tequila en mezcal te proeven. De Mexicanen nemen hun drank bloedserieus. Sommige tequila’s rijpen minimaal zes maanden op Amerikaanse houten vaten waardoor ze een klein beetje naar whisky smaken.

Mexicaanse puristen houden echter van tequila zonder toegevoegde stoffen. Het liefst gemaakt van 100 procent agave zodat je de fruitigheid en het citrusfruit goed proeft. Trouwens, als je echt goede tequila drinkt, kun je de limoen en het zout links laten liggen. Dat geldt weer niet voor de margarita-cocktail waarvan tequila een van de ingrediënten is.

Proeverij

Het werd voor mij een boetiekhotel dat speciale proeverijen organiseert en dat een Nederlandse eigenaar kent. Joost runt Santiago Mérida sinds 2007. „Tequila is hier vreselijk geliefd. Het was niet meer dan logisch om wekelijks een proeverij te organiseren.”

De slechte tequila’s bevatten vijfig procent agave en vijftig procent suiker, vertelt proefleider Sebastian Garcia. „Goede tequila met 100 procent agave bevat alleen glucosesuikers die snel afbreken. In slechte tequila zitten zogenoemde monosachariden die juist slecht afbreken. Daardoor krijg je de kater; de lever moet extra hard werken.”

"Van de agave-plant kun je van alles maken, van kleding tot touw"

Garcia vertelt kort over de geschiedenis van de drank. „Spaanse ontdekkingsreizigers waren rond de 16e eeuw de eersten die tequila maakten. De veroveraars hadden te weinig brandewijn meegenomen en zochten daarom iets nieuws. Aan het begin van de 17e eeuw begon Don Pedro Sánchez de Tagle met de allereerste distilleerderij in wat nu de provincie Jalisco is.”

Alleen tequila uit die provincie mag die naam dragen. „Van de agave-plant kun je trouwens van alles maken, van kleding tot touw. Dit product heeft de economie van Yucatan in de 18e en 19e eeuw gestimuleerd. De ontwikkeling van nylon in 1935 en 1936 was de gouden eeuw voor Merida. In die tijd leefden de meeste superrijken ervan.”

Bloemen voor meer smaak

Hoe produceren ze de tequila? Garcia: „De eerste stap is de plant zelf. Normaal is deze zeven tot maximaal tien jaar als we oogsten. Voor ons op tafel ligt een bloem aangezien ze de bloemen van de plant halen om de agave meer smaak te geven. Na het snijden lijkt de vorm op een ananas die vervolgens wordt gekookt zodat de suikers vrijkomen. Ja, we noemen het pina (Spaans voor ananas, red.). Het is een karamellisatie-proces. De suikers worden weer omgezet in alcohol.”

„Dit is de Don Julio Reposado. Reposado betekent rested: drie maanden tot een jaar gerijpt op een eikenhouten vat. Deze tequila is de zachtste van allemaal. Het ruikt heel rijk: karamel, pure chocolade en kaneel. Misschien zelfs naar een beetje hout en aardse smaak.”

„Naast de reposado heb je tequila silver (tot drie maanden gerijpt) en aged of vintage (langer dan een jaar gerijpt). Het rijpingsproces bepaalt de kleur van de drank. „In 2006 werd er een vijfde soort geïntroduceerd: extra aged of ultra aged (minimaal drie jaar gerijpt).”

Rups in de fles

„Dan mezcal, die is puur heel lekker. Hij heeft een rokerige smaak en dat komt doordat ze de pina’s in een ondergrondse oven stoppen waar het walmt en dat werkt door in de smaak. Er zijn mezcals met habanero-peper, een heel klein beetje maar hoor. Dat geeft een mooi aroma.”

Sebastian Garcia vertelt ook over de rups in de fles. „Vroeger was de voorloper van mezcal en tequila bij de Maya's een drank van de goden. Als je die meer op cider lijkende drank dronk, dronk je het met een insect erin. Als je dat opat dan was je de held! Dat hebben ze erin gehouden. Puur marketing. Ze gebruiken ook schorpioenen, zonder giftige staart.”

Neerkijken

„Er werd vroeger neergekeken op mezcaldrinkers, nu geldt dat voor tequiladrinkers in sommige delen van de wereld. Men dronk namelijk tijdens het werk op het land en maakte de drank vaak zelf. Dat vond de Spaanse kolonisator maar simpel. De voorloper van mezcal door de Maya’s en Azteken bestaat al vele honderden jaren, de officiële bereiding van mezcal pas sinds eind 19e eeuw.”

„mezcal wordt veel vaker handgemaakt, kent meer regels en is zelfs wettelijk beter beschermd. De tequila wordt tegenwoordig meer industrieel geproduceerd. In Jalisco hebben ze grote akkers van deze plant voor mezcal, in totaal ruim 4000 vierkante meter aan planten. De hoogte en de watervormen van de plant zijn perfect voor mezcal.”

Godendrank

„Het maakt wel degelijk uit welke tequila je drinkt", aldus Garcia. „Kies voor een mooie kwaliteitstequila met 100 procent agave. Dat geldt ook voor mezcal. Dan drink je een echte godendrank!”