Waarom muziek Aafke Romeijn helpt (met zo’n beetje alles)

Nu de maatregelen maar aan blijven houden komt er steeds meer aandacht voor de geestelijke gezondheid. Muziek is daarbij een even belangrijk als toegankelijk hulpmiddel: zo startte de Depressie Vereniging een Spotify-account met troostende en opbeurende muziek en heeft audio-lifestylemerk Skullcandy een zogeheten Mood Boost-programma, met iedere maand een andere ’feel-good mood’.

Aafke Romeijn kent als muzikant, luisteraar en psychiatrisch patiënt als geen ander de kracht van muzikale klanken. „Het kan ontzettend rustgevend zijn, zeker als je je rot voelt. Het kan troost bieden, lekker meehuilen met je favoriete ballads bijvoorbeeld, maar het kan ook energie geven. Bovendien helpt dansen heel goed tegen paniekaanvallen: het helpt je om uit je hoofd te komen. Tot slot is het als muzikant heel fijn om muziek te kunnen maken en beleven. Als ik diep in een depressie zit, is daar geen ruimte voor, maar zodra ik me iets beter voel, biedt zingen veel troost en kracht.”

Emoties

Die troost en kracht voelde ze als kind al, toen ze als vijfjarige in de Sint Servaaskerk kerkorgel muziek hoorde die ze zo overweldigend vond, dat de tranen kwamen. Maar ook als maker troosten muzikale klanken haar: „Ik werk mijn nummers vaak uit wanneer ik het gevoel heb dat ik iets wil vertellen. Ik blader dan door al mijn schetsen, zoek iets dat past bij mijn emoties op dat moment, en werk het uit aan de piano. Het is elke keer weer bijzonder om te horen tot wat voor geluid een idee of een gevoel kan leiden.”

De nummers die op repeat gaan als Romeijn even een boost nodig heeft:

- Spoiler (Aafke Romeijn)

„Het refrein is heel simpel: ’Alles komt goed’. Het is veel gedraaid tijdens de eerste lockdown en het blijft fijn om een hoopvolle boodschap te kunnen zingen.”

- Slip Away (David Bowie)

„Het allermooiste Bowie-liedje en een heel fijne track om heel hard mee te zingen in de auto.”

- Good as hell (Lizzo)

„Dit nummer is zo vrolijk, je moet er wel op dansen!”

- New Fang (Them Crooked Vultures)

„Voor als je je boosheid even kwijt wilt. Sowieso is elke band waarin Dave Grohl drumt daar geschikt voor, maar dit is mijn lievelings-boos-nummer.”

- Feels Right (Roosevelt)

„Ik word supervrolijk van disco en de laatste jaren is er een opleving van een soort nieuwe elektronische discomuziek waar ik enorm fan van ben.”