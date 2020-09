Review: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4)

Tony Hawk, inmiddels 52 jaar oud, is hét boegbeeld van skateboarden. Zijn bijnaam luidt ‘The Birdman’ en die dankt hij aan zijn verbluffende skills en trucs op de schansen en rails. Zijn bekendheid en populariteit groeide internationaal enorm dankzij de release van zijn skategames op de vroegere generatie gameconsoles, PlayStation 1 en Xbox, in 1999 en 2000.

Het moderne skateboarden is ontstaan uit een generatie skaters die opgroeiden met het spelen van deze games in die tijd en werden beïnvloed door de creativiteit van Tony Hawk. Simpel gezegd; wat Michael Jordan is voor basketbal, dat is Tony Hawk voor skaten.

Trip down memory lane

Als brugpieper speelde ik deze game op de Xbox en kon ik na schooltijd niet wachten om de spelcomputer aan te zetten en als topskater trucs uit te halen die ik mijn hele (echte) leven nooit zou kunnen realiseren. Alles klopte toen al aan de game, je kon digitaal in het afgetrainde lichaam van Tony Hawk stappen óf een eigen avatar maken en die helemaal perfectioneren qua kleding en verfkleurtjes op je skateboard.

Zeer verslavend want je wilde dat jouw ‘poppetje’ zoveel mogelijk op jezelf zou lijken. De soundtrack speelt ook een grote rol, tijdens het boarden was het heerlijk stoom afblazen na lange schooldagen met de gitaren van diverse punkbandjes op de achtergrond.

Ⓒ Activision

Gameplay & graphics

Binnen 2 minuten moet je per map allerlei trucs uithalen op ramps en de rails, en iedere map heeft een eigen checklist met goals die je moet volbrengen om nieuwe maps vrij te spelen. Je speelt als Tony Hawk, vele andere legendarische skaters of gewoon je eigen ontworpen karakter. Het mooie is dat jij zelf bepaalt welke doelen je als eerst wil voltooien, je geniet als skater totale vrijheid in de game en dat speelt wel erg lekker. Geen moeilijke verhaallijn, nee, gewoon lekker skaten! De kenmerkende gameplay is nergens veranderd, alleen verfijnder, sneller en soepeler afgesteld. Zelfs de toetscombinaties om trucs te maken zijn ongewijzigd, het is terechtkomen in een warm bad.

Dat de game fijner speelt is te danken aan de enorm verbeterde graphics, Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2 voelen splinternieuw aan. Bekende en klassieke maps als de Warehouse, Pool, Mall en Hangar zien er gelikt uit, ieder detail is gepimpt en schreeuwt om op geskatet te worden. Als een legendarische game een remaster krijgt, dan is hierbij alles gerestaureerd waar je van te voren op hoopt.

Ⓒ Activision

Conclusie

Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2 zijn één van de meest populaire en best verkopende gametitels van het begin van deze eeuw. Zo een vaart zal het bij deze vernieuwde versies niet lopen ondanks dat The Birdman wederom vliegt, springt en glijdt als in zijn gloriedagen. De game ziet er fantastisch uit en speelt vanouds lekker weg. Het is vandaag de dag nog steeds uiterst verslavend om alle skatedoelen per level te behalen en het is een leuke trip down memory lane voor de skatefan van weleer.

Cijfer: 8,5

Tony Hawk Pro Skater 1+2 is te spelen op de PlayStation 4 en de Xbox One .