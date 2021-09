Keukenhack: zo maakt Jamie Oliver supersnel zijn lintpasta

Als Jamie Oliver onverwacht vrienden en familie te eten krijgt, verrast hij ze maar wat graag met een Italiaans geïnspireerd lastminute-feestmaal dat in zijn nieuwe kookboek staat.

Oliver schotelt zijn gasten graag een bijna kant-en-klare antipasti (denk aan olijven en mini-mozzarella met pesto en pistachenoten) voor, gevolgd door een eenvoudige maar elegante pasta als hoofdgerecht. Mét een Oliver-twist.

“Ik gebruik een van mijn favoriete keukenhacks: verse lasagnevellen in smalle reepjes snijden om zelf lintpasta te maken. Dat scheelt echt veel tijd. Een paar lekkere cocktails erbij en succes is gegarandeerd”, zo verklapt hij.

Verse lasagnevellen zijn in de meeste supermarkten wel te koop in het koelschap op de versafdeling. Het handige van Olivers keukenhack is dat je de lintpasta zo breed of zo smal kunt snijden als je zelf wil. Dikke pappardelle bijvoorbeeld? Doen! Tagliatelle? Ook dat kan.

Oliver snijdt de pasta zelf graag in reepjes van een halve centimeter breed. De verse pasta kleedt hij vervolgens aan met rode peper, munt, amandelen, room en Parmezaanse kaas. Lekker!