Waarom Lodewijk Hoekstra fan is van de vaste plant

Ik ben groot fan van deze bijzondere groep planten. Er zijn duizenden verschillende soorten in alle denkbare variaties. Zo kun je prachtige schaduwborders maken met bijvoorbeeld varens en Helleborus, maar er zijn ook soorten voor de halfschaduw zoals geranium en duizendblad. Ook kun je vaste planten voor de zon vinden. Lavendel, vrouwenmantel en kattenkruid zijn goede voorbeelden. Veel planten zijn een walhalla voor vlinders en bijen. Zonnehoed, kattenkruid en tijm zorgen voor zoemende borders vol leven. Zo kun je een bijdrage leveren aan een wereld waar fauna het steeds lastiger heeft.

Bedreigd

Vogels, vlinders, bijen en ook egels hebben het moeilijk en sommige soorten die vroeger veel voorkwamen, zoals de huismus en veel vlinders, staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Met een relatief kleine border met bloeiende planten kun je al het verschil maken. Diversiteit in soorten en verschillende bloeiperiodes zijn daarbij belangrijk zodat er elk seizoen wat valt te beleven. Zelf heb ik een grote border in mijn tuin met veel van deze planten en omdat ze ’vast’ zijn, komen ze elk jaar weer terug waardoor het zeer duurzaam is. Maar het gaat natuurlijk om het grote genieten van de variatie in kleur, bladtextuur en hoogte.

Ik heb eens met tuinarchitect Piet Oudolf in mijn eigen tuin voor mijn tv-programma een grote border mogen maken met alleen maar vaste planten, waaronder siergrassen. Er staan grote groepen met planten die elke keer afwisselen, maar die ook op verschillende plekken terugkomen. Repeterende borders, zoals Piet dat noemt.

Held

Een andere groenheld is Ben van Ooien van Appeltern, die al 20 jaar aan het zwoegen is. Hij heeft werkelijk een prachtig inspiratiepark aangelegd met wel 200 verschillende tuinen. Ik heb drie filmpjes mogen maken voor het groencollectief ’Perennial Power’. Binnenkort kun je deze online vinden, mocht je de smaak te pakken hebben.

Lezeres Christel wil graag weten of Scabiosa, oftewel schurftkruid, nu al mag worden aangeplant of dat dit pas in het voorjaar kan. Hoewel de naam misleidend is, heeft deze plant niets met schurft te maken. Hij wordt ook wel duifkruid genoemd. Aanplanten kan het beste in het najaar of nazomer, in de winter of in het voorjaar. De herfst heeft de voorkeur omdat planten makkelijker aanslaan in de vaak vochtige en nog redelijk warme bodem.

Voor veel vaste planten geldt 5 tot 9 stuks per vierkante meter, afhankelijk van de soort. Lampenpoetsergras is een vaste plant die een relatief grote pol vormt terwijl Scabiosa niet zo groot wordt.

Tv-groenspecialist Lodewijk Hoekstra bespreekt elke week tuinthema’s. Heb je een vraag? Mail naar tuinvraag@telegraaf.nl. Lodewijksgroenegeluk.nl