Wat je vooral wel (en niet) moet doen als je kookt met prei

Preigroen gebruiken

Als je dat zou willen, wordt het preigroen bij de groenteboer voor je afgesneden. Handig, want zonder die groene toppen past de prei beter in je tas en kun je de groente makkelijker opbergen in de koelkast. Maar is dat eigenlijk niet zonde?

Ja! Preigroen is nou namelijk net het deel van de prei met de meeste mineralen en vitaminen. Gooi het groen daarom niet weg, maar maak er een lekker gerecht mee.

Zorg er wel eerst voor dat je het groen goed schoonmaakt, want er zit vaak nog wat zand en vuil tussen. Ook de buitenste bladeren wil je liever verwijderen, die zijn vrij stug, terwijl prei juist sappig hoort te zijn!

1. Soep

Soepgroen, het zit ‘m in de naam. Zelfs kookboekenauteur Vanja van der Leeden gebruikt het groen van de prei in de bouillon die ze trekt voor haar soto ayam in Insane.

2. As van prei

Als je het groen flink blakert ontstaat een prei-as met een complexe, rokerige smaak. Bij BAK, een restaurant in Amsterdam, serveerden ze de as naast plakken warm zuurdesembrood. Maar het is bijvoorbeeld ook heel lekker bij een salade van rauwe bloemkool of andere texturen van prei. Zo kun je prei op drie manieren in één gerecht verwerken: rauw, gesmoord, en geblakerd tot as, en hoef je (bijna) niets weg te gooien.

3. Spice it up

Stoof of bak het preigroen met een geurige olijfolie. Strooi er daarna een dukkah (Egyptisch specerijenmengsel met geroosterde noten) overheen om er een smakelijk bijgerecht van te maken. Ook een goed idee: frituur de groene blaadjes voor een crunchy garnituur.

Razendsnel prei wassen

Veel mensen snijden eerst het kontje van de prei om de groente vervolgens in de lengte te snijden zodat het makkelijker lijkt om viezigheid onder de kraan weg te spoelen.

Het probleem met die methode van prei wassen, is dat je altijd eindigt met halve ringen. Ook blijft er op die manier toch nog veel zand en andere viezigheid achter.

Er is een andere manier om de groente te wassen: snijd eerst je prei in de lengte door midden en verolgens in stukjes van de gewenste grootte. Stop die vervolgens in een schaal of kom met koud water om ze te wassen door ze zachtjes tegen elkaar aan te wrijven. Zo komen alle prei stukjes los en verwijder je makkelijker vuil. Gebruik vervolgens een vergiet om het vieze water weg te gooien.

Prei koken

Prei koken is heel eenvoudig, maar omdat de groente slinkt tijdens het verhitten is het wel belangrijk om weinig water te gebruiken.

Als je niet aan de slag gaat met soepen en sauzen kan je experimenteren met andere kooktechnieken. Gooi prei bijvoorbeeld op de barbecue, daar wordt hij heerlijk zacht van met een rokerig randje. Hetzelfde kun je doen in de oven. Daar hoef je niet eens olie voor te gebruiken.