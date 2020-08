Zes ’luie’ voedingsproducten die je eigenlijk nooit meer zou moeten kopen

Van nature is de mens lui. Ik ook! Een paar jaar geleden merkte ik dat er in de supermarkt steeds meer makkelijke producten in mijn karretje belandden. Ik stopte deze producten te kopen. Ik maak ze gewoon zelf bespaar daarmee een hoop geld.

Strooikaas. Wie haalt het niet in huis? Maar een blok kaas en een rasp hebben hetzelfde effect, hoor. Met een kaasschaaf in huis zijn dure, voorgesneden plakken kaas ook overbodig om te kopen.

Courgettespaghetti of bloemkoolrijst. Helemaal hip nu en populair in het koelvak. Je maakt net zo makkelijk zelf. Met een mandoline maak je van courgette je eigen slierten en bloemkoolrijst is gewoon een bloemkool door je keukenmachine gooien.

Pakjes en zakjes. Met een gevuld kruidenrekje heb je die echt niet nodig.

Sla in een zakje. Duurder en gaat veel minder lang mee. Lang leve de krop sla!

Pastasaus uit een potje. Leer één keer hoe je een tomatensaus op smaak maakt en deze kun je voortaan in het schap laten staan. Scheelt trouwens ook een hoop zout in je maaltijd.

Mineraalwater. Het Nederlandse kraanwater is heerlijk! Onnodig om water uit een bron in Frankrijk aan te schaffen.