Kartonnen meubels, dat kan dus!

De zogeheten Trash Lamp van Victor Vetterlein, gemaakt van dik geperst papier, is inmiddels een ware designklassieker. Inmiddels kun je het zo gek niet bedenken of het is wel van papier, dan wel karton, te krijgen: accessoires zoals lampen dus, maar ook tafels, bedden, speelgoed, bureaus en kasten.

In Utrecht opende begin deze maand zelfs een winkel met alleen maar kartonnen woonproducten. Begonnen met een kartonnen festivaltent heeft de startup KarTent een winkel ingericht met complete slaapkamers, eetkamers en kantoren. Allemaal volledig gemaakt van en ingericht met het dubbellaags papier.

Er wordt gebruik gemaakt van dubbellaags 7 millimeter dik karton, met 70 procent gerecycled papier en 30 procent nieuwe houtvezels, die nodig zijn voor de sterkte. „Karton is een superstevige oplossing voor veel alledaagse producten” aldus Jan Portheine, CEO en productdesigner van KarTent. „Producten die normaal gesproken gemaakt worden van materialen die niet te recyclen zijn. Iedereen heeft in het begin twijfels over karton, toch vooral bekend van verhuisdozen. ’Dat is toch niet sterk genoeg?’, krijgen we vaak te horen.”

Sterk

Jawel, zo leren we in de winkel dat een kartonnen bed sterk genoeg is om met een auto overheen te rijden. En de Dutch Design Chair, een van de eerste kartonnen meubelen in Nederland, kan tot 200 kilo dragen.

De Dutch Design Chair, een ontwerp van Dutch Design Brand, werd in 2011 een hit en bekroond met de Red Dot Design Award in 2013. Het kartonnen krukje kan worden voorzien van diverse prints als houtnerf, Delfts blauw en ook kunst: een van de laatste dessins is gebaseerd op een 17e-eeuws olieverfschilderij van bloemschilder Jan Davidsz de Heem.

Voor- en nadelen

Wat opvalt zijn de betrekkelijk lage kosten van kartonnen meubilair. Een grote open vakkenkast van 135 x 38 x 175 cm kost bij KarTent bijvoorbeeld 212 euro, een opvouwbare eettafel van 150 x 70 x 70 cm 32 euro. De Dutch Design Chair is er vanaf 17,95 euro.

Karton kan dus een duurzaam alternatief zijn voor van meer milieubelastend gemaakt materiaal voor meubelen. Al heeft het uiteraard ook een nadeel: het kan wel een stootje en wat spatwater hebben, maar een pot thee moet je er niet overheen gooien. Al hoeven veel van de aangeboden producten zoals lampen, kasten en stoelen dat ook niet per se te zijn, natuurlijk.