Zo kom je een lockdown wel door: deze programma’s en series mag je niet missen

In coronatijd brengen we meer tijd binnenshuis door en daarom wilden van u weten welke programma’s en series absolute aanraders zijn. Netflix blijft een van de meest gebruikte diensten, blijkt uit de reacties. Voor sommigen speelt hierbij ook het Europese aanbod een grote rol.

Zo is Marijke Beers fan van Scandinavische detectives zoals Bron. „Geen Amerikaanse CSI-toestanden maar gewone mensen met al hun gebreken. Wij zijn eraan verslingerd!”

Voor Devin Linders zijn de streamingdiensten een noodzaak tijdens de lockdown, Hij is fan van Amazon Prime Video: „ Ze hebben erg goede originals en beschikken ook over klassiekers zoals Bones, Supernatural en Chicago fire. Netflix valt de laatste tijd wat tegen met het nieuwe aanbod. Dat geldt ook voor Disney Plus, al is het voor mensen met kleine kinderen natuurlijk erg geschikt.”

Peter stuurde ons een heus overzicht van alle series die hij kijkt en de seizoenen die hij nog moet zien, inclusief rapportcijfers! Zijn absolute toppers zijn Breaking bad, Better call Saul, Ozark en La casa de papel. Afgaand op zijn lijst heeft hij nog heel veel kijkwerk voor de boeg. Zo kom je een lockdown wel door!

De Beste Zangers

De beste zangers vind ik fantastisch. Je leert bovendien de zangers en zangeressen beter kennen. Er komen ook prachtige songs uit zoals het nummer van Stef Bos dat gezongen werd door Sanne Hans. Super!

Janny Gort

Amazon Prime

Ik kijk vooral Engelstalige series. Amazone Prime Video word erg onderschat in Nederland. Ze hebben erg

bingewaardige series, zoals Bosch, The boys en Man in the high castle.

Devin Leenders

Waargebeurd

Dit weekeinde American murder, the family next door gekeken. Deze waargebeurde misdaaddocumentaire wordt verteld aan de hand van sociale media. Helaas geen serie maar wel een tip om te kijken. Onwerkelijk dat zoiets kan gebeuren.

Charl van Zijl

Op zoek naar actie

Ik kijk veel series op Netflix en zoek dan met name goede actieseries met minimaal drie seizoenen. Momenteel kijk ik de serie 24, negen seizoenen van 24 afleveringen. Gemiddeld kijk ik drie afleveringen per keer. Ik ben nu bij seizoen 4, dus voorlopig heb ik nog wat.

Ronald Tesselaar

Scandinavisch

Sinds we Netflix hebben, kijken we vaak naar series. Sinds de Zweeds/Deense serie Bron (The bridge) kijken we veel Scandinavische series. Zo kwamen we Sorjonen (Fins) tegen, Wisting (Noors), Dicte (Deens), Morden i Sandhamn (Zweeds) en nog veel meer. Geen super Amerikaanse CSI-toestanden maar gewone mensen met al hun gebreken.

Marijke van Beer