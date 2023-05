Dagrecept: Biefstukjes met tomaat en oregano

Dit gerecht valt of staat dan ook met rijpe, sappige tomaten die je eerst even moet ontvellen. Mooi vlees is ook meegenomen, voor dit recept staat entrecote, al zou je ook runderreepjes kunnen gebruiken. Schroei ze dan snel rondom dicht.

Deze biefstukken in tomatensaus zijn een klassieker uit De Zilveren Lepel (Spectrum). Verhit de olie en boter in een koekenpan met de tenen knoflook, bak ze bruin en gooi ze weg. Leg de biefstukjes in de pan en bak ze 1 minuut per kant op hoog vuur. Bestrooi ze met zout en peper en houd het vlees warm.

Doe de tomaten en oregano in de pan en laat ze 10 minuten pruttelen; de saus moet dik en zacht zijn. Leg de biefstukken er weer in en laat ze vervolgens naar wens gaar worden. Lekker met gegrilde aubergine en gebakken aardappeltjes in knoflook.

Nodig voor 4 personen:

- 2 el olijfolie

- 25 g boter

- 4 biefstukjes (zoals entrecote)

- 600 g rijpe tomaten (ontveld en kleingesneden)

- mespunt oregano

- zout en zwarte peper (uit de molen)