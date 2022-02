Column Babette: De tijd lijkt daadwerkelijk sneller te gaan

Er gaat geen zaterdagmorgen voorbij zonder dat ik er verbaasd over ben dat het alweer weekend is. Hoewel elke week voorbijvliegt, blijf ik volharden in mijn verwondering.

Zoals we ook altijd in december tegen elkaar zeggen dat het jaar weer krankzinnig snel is gegaan. En als ik naar mijn inmiddels volwassen zoon kijk, voelt het alsof ik alleen maar met mijn ogen heb geknipperd.

Niet alleen vliegt de tijd, deze lijkt ook daadwerkelijk sneller te gaan. Lijkt, want we weten allemaal dat dit niet zo is.

Maar de manier waarop je tijd ervaart, is voor iedereen anders en kan in de loop der jaren veranderen. Bijvoorbeeld omdat het overgrote deel van je leven al voorbij is of omdat je de dagen, weken, maanden of zelfs jaren zo indeelt dat vrije tijd steeds spaarzamer wordt.

Dat is precies wat onderzoekers er zo fascinerend aan vinden: tijd is objectief en subjectief waar te nemen. Je kunt tijd niet controleren maar wel bepalen hoe je ermee omgaat.

Zo is het jammer om je door de uren heen te scrollen of te zappen als je daar geen voldoening uit haalt. Of om te blijven hangen in een baan die je niet wilt. Je doodergeren als je in de verkeerde kassa-rij staat, is zelfs zonde van je tijd.

Hoe het wel moet, daar zijn vele boeken over geschreven. Bij mij blijft vooral hangen dat het onverstandig is om te veel van jezelf te moeten en altijd te plannen. Een lange to-do lijst zorgt ervoor dat je minder geniet. Achter de tijd aanhollen is stressvol, in het nu leven fijn.

Ik probeer bewuster met mijn tijd om te gaan. Clichés van het kaliber maak van iedere dag een feestje zijn immers hartstikke waar. Natuurlijk verliezen we ons tijdens feestjes in de tijd. Nou en? Je hebt dan in ieder geval wel van elke minuut genoten. Time flies when you’re having fun. Weg met de to-do lijstjes!

Fijn weekend!

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl