Collectie Louvre online te bewonderen

Zo’n 482.000 kunstwerken zijn via de website collections.louvre.fr gratis te bekijken. Driekwart van de online collectie is inmiddels al voorzien van informatie over de kunstwerken. De database wordt elke dag bijgewerkt.

Tuurlijk kun je straks vanuit je luie stoel de Mona Lisa bewonderen, maar er zijn ook veel minder bekende schatten online te zien, waaronder kunstwerken die momenteel in de opslag van het museum worden bewaard of die in bruikleen zijn.

Jean-Luc Martinez, directeur van het museum, laat aan Franse media weten blij te zijn dat „het culturele erfgoed van het Louvre slechts een klik verwijderd is van kunstliefhebbers”. Hij hoopt dat de digitale collectie de mensen inspireert om straks, als het allemaal weer kan en mag, een bezoek te brengen aan het museum.