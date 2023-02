Lauri Miriam kwam terecht in zware storm: ’Vijf uur lang gebeden’

Bijzonder

„Tibet, omdat het niet vanzelfsprekend is dat je daar binnenkomt en omdat ik de cultuur fantastisch vond. De mensen zijn heel vriendelijk en de natuur adembenemend mooi. Ik voelde me bevoorrecht dat ik een kijkje in hun maatschappij mocht nemen.”

Drama

„Mijn man en ik gingen in mei 2021 op huwelijksreis naar de Malediven. Toen we met een watertaxi naar een volgend eiland vertrokken, was er een orkaan aan de gang aan de westkust van India én het was de overgang naar het regenseizoen; het stormde ontzettend. In ons piepkleine bootje voor 15 man, met golven twee keer zo hoog als de boot, hebben we vijf uur lang gehoopt en gebeden dat we veilig aan land zouden komen. Ik heb nog nooit zo’n doodsangst gevoeld.”

Koffers kwijt

„In 2018 emigreerde ik naar Australië en zat mijn hele hebben en houwen in mijn koffer. In het vliegtuig werd ik op de hoogte gebracht dat mijn bagage de overstap in Qatar niet had gehaald.

Daar stond ik dan op het vliegveld in Sydney. Van de 50 dollar vergoeding kocht ik ondergoed en een tandenborstel. Twee dagen later werd mijn koffer afgeleverd.”

Altijd mee

„Een lichtgewicht water- en windproof jasje en mijn wereldstekker.”

Chaos

„In 2017 bracht de eigenaar van mijn hostel in Nepal me naar het vliegveld. Het bleek een nationale feestdag en het verkeer stond muurvast. Na drie kwartier heb ik de eerste de beste motorrijder aangesproken. Deze lieve meneer zette zijn boodschappen aan de kant en mij, met backpack, achter op zijn motor. Door het vaststaande verkeer heen reden we naar het vliegveld.”

Wens

„Iran staat hoog op mijn lijstje. Helaas is dat momenteel niet haalbaar vanwege de situatie daar. Ik zou ook graag binnenkort terug willen naar Australië om het land aan mijn man te laten zien. Wij leerden elkaar kennen nadat ik de laatste keer uit Australië terugkwam en hij is er nooit geweest.”

Tip

„Een klein restaurantje in Bologna: La Salsamenteria Bologna. Ik bestelde een pasta bolognese en kreeg een bord met pasta, saus en één basilicumblaadje bovenop. Het zag er niet interessant uit, maar het was de lekkerste pasta ooit.”

