Lifehack: dit is het geheime wapen van topkok Menno Post

Culinair

Recept van de dag: belachelijk lekkere karbonades

Vijfkruidenpoeder is een mix van kruidnagel, kaneel, peper, venkel en steranijs, in de verhouding 1-4-4-4-10. Denk in poeder en theelepels en je komt er wel uit. Maar je kan ook een kant en klaar potje kopen natuurlijk. We hebben het nodig voor deze belachelijk lekkere karbonades. Neem natuurlijk ex...