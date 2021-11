Wonen in het buitenland? Dit zijn de populairste bestemmingen

Eén van die mogelijkheden is de workation: werken op een andere locatie dan kantoor of thuis en tegelijk een beetje vakantie vieren. Reismagazine Columbus Travel zocht uit waar we deze manier van ‘thuiswerken’ het liefst uitvoeren. Daarbij vroeg het medium vooral waar mensen voor langere tijd willen werken en wonen.

Spanje dé plek voor workation

Zon, zee en strand blijken toch wel de belangrijkste ingrediënten voor een workation. We pakken dan wel het liefst het vliegtuig, trein of auto naar een plek binnen Europa. Spanje is veruit de meest populaire bestemming: 37 procent van de ondervraagden wil naar het Zuid-Europese land voor een werkvakantie.

We pakken onze laptop en zomerkleding ook graag in voor Italië, een kwart van de respondenten ziet een goede espresso om de werkdag mee te beginnen wel zitten. Ook Frankrijk staat hoog op de verlanglijst, net als Costa Rica. Die valt dan weer buiten de Europa-trend.

Om te proberen

De workation lijkt op dit moment nog vooral voorbehouden aan Instagram-helden, de meeste Nederlanders zijn nog nooit op workation geweest. Nu we van het thuiswerken hebben geproefd, blijkt dat het idee voor veel Nederlanders toch wel linkt. Maar liefst 61 procent van de ondervraagden ziet een tijdje wonen en werken buiten de landsgrenzen wel zitten.

Hoe de keuze voor de bestemming wordt gemaakt, gebeurt vooral aan de hand van klimaat, internetverbinding en natuur. Verder is het woningaanbod belangrijk, net als de kosten voor het levensonderhoud. Een passend culinair en cultureel aanbod speelt ook mee bij de zoektocht naar de perfecte nieuwe, tijdelijke woon- en werkplek.