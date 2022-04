Recept: Klassieke nierbroodjes (van Holtkamp)

Nodig: 20 g roomboter, 1 ui (fijngehakt), 350 g kalfsnier (fijngesneden), 50 g madera, 50 g roomboter, 60 g bloem, 350 g koude kalfs- of runderbouillon, 50 gram slagroom, 2 eidooiers, peper, zout, 600 gram bladerdeeg, nootmuskaat (naar smaak), mosterd (naar smaak)

Bereiding: Smelt de boter in een pan en laat hem bruisen. Fruit de ui erin tot hij glazig is. Roer de stukjes nier erdoor, bak ze rondom bruin en blus daarna af met de madera. Smelt voor de roux de boter in een pan met dikke bodem.

Laat de boter bruisen, maar voorkom dat hij bruin wordt. Roer met een garde de bloem erdoor. Laat 1 à 2 minuten doorgaren tot het goudgelig van kleur is en de massa loslaat van de pan. Giet geleidelijk de bouillon bij de roux, steeds wat toevoegend als de vorige hoeveelheid is opgenomen. Blijf roeren. Laat de ragout al roerend even doorkoken tot de bloem gaar is.

Proef en haal de pan van het vuur als de ragout glanst en niet meer melig smaakt. Roer de slagroom en daarna de eidooiers erdoor. Roer vervolgens de niertjes erdoor, breng de ragout op smaak met peper en zout en laat hem helemaal afkoelen. Rol het bladerdeeg uit op 1,5 mm dikte en snijd het in 15 plakjes van 12 x 12 cm. Maak ze licht vochtig.

Leg in het midden van de plakjes een bolletje ragout van ongeveer 75 gram. Vouw de vier punten van het bladerdeeg over de ragout. Zorg dat de ragout helemaal ingesloten is. Bestrijk de bovenkant met het losgeklopte ei. Leg de pakketjes los van elkaar minstens 6 uur in de vriezer.