Pinksteren met 1,5 meter afstand: dit kun je doen

Musea strollen

Na lang wachten is het ook voor de musea eindelijk zover om de deuren te openen. Veel musea zijn Eerste én Tweede Pinksterdag open. Van het Groninger museum tot het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Of bijvoorbeeld het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Daar beschikt het museum over 44 hectare grond, daar moet het dus vast goed komen wat betreft de gepaste afstand.

Terrasje pakken, eindelijk!

Laat de opening van alle horeca en terrassen nou net op de Tweede Pinksterdag vallen! Vergeet niet dat veel restaurants en dus ook terrassen werken volgens een reserveringssysteem. Dus als je nog even wil lezen wat precies de regels zijn, lees dan hier de regels in een artikel wat de Telegraaf eerder deze week schreef.

De natuur in

Of de zon nou gaat schijnen of niet: een dagje de Nederlandse natuur bewonderen kan altijd. In een eerder artikel schreef VRIJ over de mooiste natuurgebieden die op fietsafstand van de stad liggen. Of kijk eens dichterbij huis naar de natuur. Hoe is het gesteld met al die onkruidplantjes bij jou in de straat? Hebben die al een naam?

Strandtent, here we come!

De warme temperaturen zijn een perfect excuus om weer richting de kunst te trekken. De zilte zeelucht en het prachtige uitzicht over zee geven je even dat heerlijke vakantiegevoel. Verschillende strandtenten zullen hun terras voor je openen, en als je niet genoeg hebt aan een dagje strand zijn er ook nog verschillende last minute strandhuisjes te boeken voor een weekendje weg in eigen land. Uiteraard is eigen verantwoordelijkheid wenselijk: hutjemutje is niet bepaald zoals het zou moeten.

Eekhoorns spotten

De meeste dierentuinen hebben hun deuren met Hemelvaart al geopend. Ga een keer voor wat anders en kies bijvoorbeeld voor het exotische tuincentrum De Evenaar in Etten-Leur. Ga op ontdekkingsreis in de 10000 m2 grote bamboetuin en spot de verschillende eekhoorns op de eekhoornexperience.

