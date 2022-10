’Kruidenthee is geen echte thee en earl grey verlaagt de bloeddruk’

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een tandarts, oncoloog en seksuoloog/uroloog, elke week een medische vraag van een lezer. Dit keer: „Ik drink graag en veel thee en vraag me af welke soort ik het beste kan drinken?”

Expert voeding en gezondheid Iris Groenenberg: „Je kunt het beste zwarte thee en groene thee drinken. Deze soorten verlagen de bloeddruk en verkleinen de kans op een beroerte. Het advies voor volwassenen is om drie koppen groene of zwarte thee per dag te drinken. Groene thee en zwarte thee zoals earl grey zijn goed voor de gezondheid en bevatten bioactieve stoffen als flavonoïden (antioxidanten).

Groene en zwarte thee zijn verkrijgbaar in smaken als citroen, bosvruchten, earl grey, ceylon en Engelse melange. Deze soorten zijn afkomstig van de theeplant Camellia sinensis. Op de verpakking kun je lezen of er echt thee inzit. Ook witte en oolongthee zijn afkomstig van de theeplant. Het is aannemelijk dat ze dezelfde gezondheidseffecten bieden, maar dit is niet onderzocht.

Aftreksels

Kruidenthee zoals rooibos- of kamillethee, is geen echte thee. Deze soorten zijn niet afkomstig van de theeplant. Het zijn aftreksels van planten of vruchten of mengsels van kruiden, bloemen en specerijen zoals zoethout, kaneel of kamille. Kruidenthee telt daarom niet mee met de drie koppen thee die gezondheidsvoordelen opleveren.

Je kunt gerust een kop rooibos, kamille of brandnetel drinken als je dat lekker vindt. Of bijvoorbeeld (verse) munt- of gemberthee. Het helpt om voldoende vocht binnen te krijgen en het bevat geen calorieën. Dat geldt natuurlijk alleen als je er geen suiker in doet.

Bloeddrukverhogend

Sommige kruidentheeën als zoethout en sterrenmix kunnen de bloeddruk verhogen. Drink uit voorzorg niet lange tijd achter elkaar grote hoeveelheden thee met zoethout, kaneel, venkel of anijs vanwege de plantengifstoffen die erin zitten. Af en toe een kopje kan geen kwaad. Geef ze niet aan kinderen tot één jaar. In deze soorten zit geen cafeïne, in zwarte en groene thee wel. Alle soorten thee zonder suiker staan in de Schijf van Vijf.”

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl