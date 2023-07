Dagrecept: Burgers van linzen en rode bietjes

Het kost misschien iets meer moeite maar het resultaat mag er zijn! Neem deze heerlijke burger van rode bieten en linzen van die leuke Joke Boon uit haar boek Linzen (Nw-A’dam). Kook de linzen in ruim water gaar. Laat goed uitlekken. Rooster het venkelzaad 1 tot 2 minuten in een droge koekenpan en maak het daarna fijn in een vijzel.

Maal linzen, biet, geitenkaas, havermout, venkelzaad, dille, lijnzaad, lente-ui, flinke snuf zout en versgemalen peper in de keukenmachine of blender tot een samenhangend op gehakt lijkend mengsel. Voeg zo nodig wat extra havermout toe. Vorm balletjes of burgers en laat deze bij voorkeur in de koelkast 30 minuten of langer opstijven.

Verhit olie in een koekenpan en bak de burgers in 8 minuten aan beide kanten. De balletjes bak je in 5 minuten rondom bruin. Eet ze zo uit het vuistje of leg ze op een hamburgerbroodje met je favoriete saus.

Nodig voor 4 personen:

- 75 g bruine linzen (gewassen)

- 2 tl venkelzaad

- 125 g rauwe rode biet (fijn geraspt)

- 75 g zachte geitenkaas of feta

- 40 g havermout

- 2 volle el gebroken lijnzaad

- 1 lente-ui

- peper en zout

- olie om te bakken