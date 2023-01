Column Babette: De hond als modeaccessoire

Onze buurman heeft een puppy gekocht. Brownie is niet zomaar een hond, het is er een die aan vroeger herinnert. De Ierse setter, zo bedenken we wanneer we dit leuke beest knuffelen, zie je bijna nooit meer. Hij is blijkbaar uit de mode.

Brownie is de enige niet, veel honden van toen verdwijnen langzaam uit het straatbeeld. Neem de poedel, Sint-bernard, Bouvier, Pekinees, Bobtail, herdershond, de cockerspaniël en Schotse collie. Is dat jammer? Ja, zeg ik niet alleen uit nostalgie. Want het is toch ronduit stom dat hondenrassen worden doorgefokt of verdwijnen omdat ze als modeverschijnsel niet meer volstaan?

De hond als modeaccessoire dus; neem de chihuahua. Eerst was het heel fashionable om er een in je designertasje mee te zeulen, inmiddels is-ie door het mopshondje van de troon gestoten. Mopsmania neemt nog altijd grote vormen aan.

Zo zijn de Instagram-vriendelijke hondjes (sommige pugs, zoals ze worden genoemd, hebben tienduizenden volgers op sociale media) zo doorgefokt dat het ongezond is. Maar ja, ze zijn nu eenmaal zogenaamd grappig met hun korte snuit, schele blik en te kleine koppie. Dat deze hond, net als de Franse buldog, naar adem moet happen of zelfs blind kan worden, mag de pret niet drukken.

Over pret gesproken: steeds vaker vinden mensen het nodig van hun hond een mini-me te maken. Dat de hond het misschien iets minder leuk vindt om met zijn baasje als ANWB-stel door het leven te gaan, lijkt onbelangrijk. Want de badjassen, regenjassen, truitjes en andere hondenkleding hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Uiteraard maken ook de dure designmerken handig gebruik van de honden-aankleedgekte.

Wat er dan gebeurt als een viervoeter, gekleed in zijn Ralph Lauren-fleece (inclusief capuchon), zijn kostbare Woolrich-parka of Hugo Boss-jack vies wordt? O nee, dat gebeurt natuurlijk helemaal niet met een modehond. Die rennen niet door de modder, laat staan dat ze de sloot in springen.

