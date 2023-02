Recept: pannenkoeken met ricottavulling

Nodig voor 10 stuks:

200 gr ricotta, 2 el dille (fijn gesneden), 2 el fijne tafelsuiker, 170 gr bloem, 2 grote eieren, 2 eidooiers, 250 ml volle melk, 200 ml water, 2 el gesmolten boter

Bereiding: Doe de bloem in een schaal, klop de eieren en mix dit met de bloem, samen met de melk, het water en een snufje zout. Meng twee eetlepels gesmolten boter door het beslag. Dan hoef je niet steeds boter in de pan te doen. Laat dan rustig een uur staan. Roer de suiker en fijngesneden dille door de ricotta. Bak dunne pannenkoeken, doe er wat van de ricotta-vulling op, vouw in een punt en serveer met schijfjes citroen ernaast.