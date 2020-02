Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een huisarts, tandarts, oncoloog en seksuoloog/uroloog elke week een medische vraag van een lezer. Vandaag: „Ik wil afvallen en hoor veel mensen over een ketogeen dieet. Dat zou zonder koolhydraten zijn. Kan die je zomaar weglaten in voeding?”