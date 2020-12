Verzameling wordt museum

Ⓒ Marcel van Hoorn

Het is de vader der mancaves of zoals eigenaar Pierre Rieu (39) zegt: een speelplaats voor grote kinderen. Een loodsencomplex vol materieel uit de Tweede Wereldoorlog waaraan zo’n dertig vrijwilligers met hart en ziel knutselen. Maar dat is pas het begin; het doel is een nieuw, interactief belevingsmuseum.