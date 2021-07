Lezersvraag: hoe haal ik kattenurine uit mijn bank?

Jeroen Geenen: „De kat heeft op onze suède bank geplast.”

Zamarra: Urine is goed te behandelen met een sopje van Biotex en een scheut schoonmaakazijn. De enzymen in de Biotex breken de bacteriën af die de geur veroorzaken en azijn neutraliseert ook geuren. Goed deppen met een spons, liefst alle zitkussens om kleurverschil of waterranden te voorkomen. Daarna droogdeppen met een schone handdoek. Kussens aan de lucht laten drogen, daarna de bank met een onderhoudsmiddel voor suède behandelen.

