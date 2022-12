Premium Het beste van De Telegraaf

Voor op de bucketlist: met luxe Rocky Mountaineer door de Rocky Mountains

Door Hortence Chen

Met de luxe Rocky Mountaineer van Denver naar Moab, de nieuwste route. Ⓒ Rocky Mountaineer

Vraag een kenner welke treinreizen tot de allermooiste behoren en de kans is groot dat de Rocky Mountaineer wordt genoemd. Was het tot voor kort alleen mogelijk om met de beroemde trein een Canadees gedeelte van de Rocky Mountains te ontdekken, nu kun je ook een deel van de Amerikaanse ’Rockies’ bereizen. Wij reden de nieuwste route van Denver naar Moab waarbij we onze ogen uitkeken.