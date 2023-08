3 x boekentips voor in de vakantiekoffer

Verhaaltjes over liefde en de dood

Wat: verhalenbundel

Uitgever: Querido

Je ziet ze meteen voor je, die twee oude dametjes die Toon Tellegen in zijn nieuwste verhalenbundel ten tonele voert. Twee lieve oude vrouwtjes die zoveel van elkaar houden dat het soms pijn doet.

Maar die eigenlijk ook niets meer tegen elkaar te zeggen hebben omdat ze inmiddels al zo op leeftijd zijn dat alles al is gezegd. Soms geven ze elkaar nog kusjes. Dan bekvechten ze weer. Maar vaker zitten ze zwijgend samen. Met een kopje koffie.

Tellegen, geliefd om zijn dierenverhalen waarin de hoofdrol vaak voor een mier en eekhoorn is weggelegd, gooit het deze keer over een andere boeg. De 82-jarige schrijver is vol mededogen als hij over de twee hoogbejaarde dames vertelt. Meer dan veertig verhaaltjes tekende hij op waarin de vrouwtjes liefhebben, naar de dood verlangen, door jaloezie worden gekweld, hun leven overdenken en sterven.

Het is, zoals trouwe lezers van oud-arts Tellegen gewend zijn, een ontroerend boek geworden dat de lezer op een lichtvoetige manier uitdaagt om over ouderdom en de laatste levensfase van een mens te denken.

Kunst, afgunst en tarotkaarten

Wat: roman

Uitgever: Ambo Anthos

Stage lopen bij het wereldvermaarde Metropolitan Museum of Art in New York is natuurlijk een droomjob voor iedere student kunstgeschiedenis. Ann Sitwell is dan ook in haar nopjes als ze er een baan bemachtigt.

Kleine domper is dat ze naar de dependance wordt gedirigeerd, het museum The Cloisters in het noorden van de stad. Toch vindt zij al snel haar draai en raakt ze in de ban van de mysterieuze middeleeuwse kunst die er wordt getoond. Onder de vleugels van conservator Patrick Roland raakt ze bovendien geïntrigeerd door de historie van de waarzeggerij en doet ze een bijzondere ontdekking: een verborgen set tarotkaarten.

De Amerikaanse Katy Hays die zelf als kunsthistorica werkzaam is, schreef met Het kaartenhuis een sfeervol en fraai uitgegeven debuutroman die in haar vaderland meteen de bestsellerlijsten bestormde. Ook de Nederlandse lezers – zeker degenen die hebben genoten van de Verborgen geschiedenis van Donna Tartt – zullen smullen van dit meeslepende verhaal over kunst, afgunst en esoterie.

Methodes om een beter mens te zijn

Wat: zelfhulpboek

Uitgeverij: Maven Pubishing

Hoe kun je beter onder druk presteren en betere relaties onderhouden met de mensen om je heen? Deze zomervakantie kun je gebruiken om daaraan te werken.

Topschaatser Mark Tuitert – Olympisch goud op de 1500 meter in 2010 in Vancouver – ontwikkelde een methode om met een ’stoïcijnse mindset’ een ’rijkelijk stromend leven’ te kunnen leiden. In het leerzame boek Flow vertelt hij hoe je de uitdagingen van het leven het hoofd kunt bieden. In tien lessen waarin hij naar mythologie en klassieke stoïcijnse filosofen (onder anderen Seneca, Marcus Aurelius en Epictetus) verwijst, legt hij uit hoe je hun ideeën in de dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Zo wijst Tuitert onder meer de weg naar omgaan met tegenslagen: ‘Kies je eigen houding. Je kunt onder alle omstandigheden rustig en kalm blijven omdat je weet dat je overal op voorbereid bent’.

Flow is een prettig leesbaar boek, met praktische toelichting en tips om een beter mens te worden. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je een oefening die meer inzicht in je levensstijl geeft.