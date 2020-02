Recept van de dag: haring happen

Hoewel ik afgelopen vrijdag tijdens de Verlichte Optocht in Cothen echt, echt wel, heb meegedaan, ben ik een carnavalsvierder van niks. Zaterdag al de hele dag bijkomen op de bank. Zo hoorde ik pas onlangs, in Oostenrijk, dat het gebruikelijk is op Aswoensdag, (morgen dus) haring te eten.

Ik zocht nog even op het internet en vond deze zin: „Carnavalvierders blikken nog even terug op het feest van de afgelopen dagen onder het genot van haring.” Dan kan dat gebruik nog niet zo oud zijn. Ja, haring vandaag de dag kan je het hele jaar door eten, maar ’vreuger’ was het tegen deze tijd van het jaar een straf. Moest de haring eerst een uur in de melk liggen om het zout eruit te krijgen. Volgens mij was het puur boetedoening.

Wij doen het anders.

Nodig voor een tafel vol katers:

•8 haringen, schoongemaakt, in stukjes

•200 g doperwten

•200 g kikkererwten (uit blik), uitgelekt

•200 g linzen (uit blik), uitgelekt

•1 eetl bieslook fijngesneden

•1 eetl dragon, gesnipperd

•takje verse dille, gesnipperd

Voor de vinaigrette:

•1 dl lichte olie

•3 dl sherry-azijn

•vers gedraaide zwarte peper

Bereiding:

Kook doperwten beetgaar in ruim kokend water, laat schrikken in ijswater. Laat dan heel goed uitlekken. Meng de gespoelde en uitgelekte kikkererwten en linzen. Snijd de haring in gelijke stukken.

Doe alle ingrediënten voor de vinaigrette in een beker en meng deze. Schik de groenten met de kruiden op een schaal met daarop de stukjes haring, overgiet vervolgens met de vinaigrette. Twintig minuten in laten trekken. Dan genieten.

Glaasje sherry ernaast? Om het af te leren?