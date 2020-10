Recept van de dag: Dahl met bloemkool

Bereiding:

Oké, voor het zover is: was de bloemkool en breek in kleine stukjes. Stoom bijna gaar.

Hak de uien, fruit ze in olijfolie en doe er de peterselie bij. En de uitgelekte linzen. Gember erbij, peper erbij, hou heel, die laatste twee moeten alleen maar smaak afgegeven. Doe wat water erbij, dat het geheel net onderstaat. Bouillonblokje mag erin.

Nu in een nader pannetje, de knoflook in wat olijfolie bakken. Geperst. Doe er dan de kurkuma, koriander en komijn bij. Allemaal samen bakken. Bam! Geur in je huis, en meteen trek. Haal de gember en de peper uit de linzen en doe het kruidenmengsel erbij. En de bloemkool roosjes.

Nu nog heel even warm laten worden. Daar geef je komkommer bij, en rijst of iets heel anders, gewoon wat jij leuk vindt! (Recept uit: De Dunne Vegetariër, Karakter Uitgevers)

Nodig voor 4 personen:

•1 bloemkool

•2 uien

•400 gr linzen uit blik

•5 cm gemberwortel

•1 groene chilipeper

•1 eetl gehakte peterselie

•3 tenen knoflook

•1 groentebouillonblokje

•2 theel kurkuma

•2 theel korianderpoeder

•2 theel komijnpoeder