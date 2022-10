Deze comfortabele zakenauto’s met automaat koop je voor 10.000 euro

Occasionselectie

BMW 3-serie 2005 – 2013

Een BMW 3-serie koop je omdat je van autorijden houdt. De motoren zijn technisch verfijnd, een BMW stuurt dynamisch en toch is hij best comfortabel. Van binnen is duidelijk dat alles om de bestuurder draait, mede door de vorm van het dashboard. Achterin is het wat krap en de bank is vooral op lange ritten niet comfortabel. Een autobedrijf in Grootebroek heeft een witte 325iA ’Executive’ voor € 9.995.

Lexus IS 2005 – 2013

De Lexus heeft het ’onbekend maakt onbemind’-nadeel. In grote lijnen kan de IS zich prima meten met de andere merken. Het rijcomfort is à la BMW, de rust die van de auto uitgaat à la Mercedes. De zestraps automaat is een juweeltje. Het aanbod is niet groot. Bij een autobedrijf in Oosterhout vinden we een donkerblauwe IS250 ’Business’ automaat (2007, 122.000 km) voor € 9.995.

Mercedes-Benz C-klasse 2000 – 2007

Bijzonder is dat mensen die in deze klasse rondkijken en verder niets van auto’s weten, vaak een Mercedes kiezen. Het rijcomfort is legendarisch, ook in de C-klasse, met name op lange ritten. Sportief of uitdagend is een C-klasse niet. De automatische transmissie past uitstekend bij dit karakter. Bij een autobedrijf in Luttenberg staat een grijze C180 (4 cil.) Automaat ’Elegance’ (2007, 150.000 km) voor € 9.999.

Oordeel van de Wegenwacht

BMW 3-serie

BMW 320d

Allerhande elektronische storingen blijken te herleiden tot wat er zoal rond de accu zit. De Wegenwacht haalt de ’referentiekabel’ los waardoor in elk geval naar de garage kan worden gereden. Een slecht lopende motor wordt veroorzaakt door een vastzittende nokkenasverstelling. Dat kan de Wegenwacht ter plekke verhelpen.

Lexus IS

Een handgeschakelde versie van de IS start alleen als de koppeling is ingedrukt. Het komt voor dat de schakelaar die daarvoor zorgt, kapot gaat. De Wegenwacht kan dat omzeilen maar er moet een nieuwe schakelaar in. De versies met automatische transmissie kennen dit euvel uiteraard niet. Na een lege accu kan het voorkomen dat de sleutel niet wordt herkend.

Mercedes-Benz C-klasse

Bij deze C-klasse zijn wat kwaaltjes bekend. De module van het contactslot is een zwak punt.

De Wegenwacht kent een noodgreep, maar er moet direct een nieuwe in. De zekering van de startmotor kan de geest geven. Een nieuwe zekering helpt maar even!

Een kapotte remlichtschakelaar leidt tot allerhande rare storingen.

Ons advies

De BMW of de Mercedes-Benz zullen we niet ontraden. Je koopt zo’n auto om enige jaren mee te rijden. Juist gezien de uitstekende kwaliteit bewijst de Lexus zijn echte waarde pas op de langere termijn. We doen lekker tegendraads en kiezen de Lexus!

