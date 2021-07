Mooiste herinnering

„Een avontuurlijke reis langs een groot deel van de Zijderoute, in de voetsporen van Marco Polo. Van Pakistan naar Nepal: een pittige reis en meerdere keren moesten we de bus uit de modder duwen, maar het ging door een fantastisch landschap.”

Drama

„In India met de nachttrein van Jodhpur naar Agra en ’s morgens om zeven uur tot de ontdekking komen dat de wagon waarin we sliepen, was afgekoppeld en op een verlaten stationnetje in de middle of nowhere stond. Gelukkig konden we de reis voortzetten met een net passerende stoptrein, getrokken door een stoomlocomotief. Dat duurde wel even.”

Onvergetelijk

„Met de Transmongolië Express van Moskou via Ulaanbaatar naar Beijing (8500 kilometer). Vijf dagen door vijf tijdzones en een eindeloos groot land, langs het Baikalmeer, door de Gobi woestijn en langs de Chinese Muur. Vervolgens vier weken door het oosten van China. Ik had nog eens vijf weken willen blijven!”

Gekste

„Van Agra naar Delhi, India, met het vliegtuig. Met een riksja-taxi werden we ’s avonds opgehaald. Na een uur kwamen we in een bos, pikdonker, een hek met bewaking en soldaten. Heel onheilspellend.

Geen idee waar men ons naar toe bracht. Er stond een gebouw, maar op een vliegveld leek het niet. Een lege hal met draaiende ventilatoren aan het plafond, een weegschaal en op de achtergrond een hoestende generator die het af en toe begaf.

Ik hoorde een vliegtuig aankomen en vroeg me af waar dat moest landen. Opeens floepten er tientallen blauwe lampjes aan en zag ik eindelijk een landingsbaan.”

Mooiste ontmoeting

„In Marokko nodigde een vriendelijke familie me uit voor het offerfeest. Voor de deur werd op straat een schaap geslacht. Het werd onmiddellijk gevild en schoongemaakt en een uur later zat ik bij deze familie op de grond om te proberen de darmen en andere ingewanden met veel brood en water weg te werken. Het vlees werd voor de volgende dag bewaard.”

Leukste trip

„Een sledehondensafari in Fins Lapland. Achter op je eigen slee met vijf Siberische husky’s door een winter-wonderlandschap. Overnachten in een primitieve blokhut, zelf water halen uit het meer, sauna en houtkachel aanmaken en de honden voeren. Superleuk!”

