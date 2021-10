Premium Het beste van De Telegraaf

Grenzeloos genieten tijdens roadtrip in de Ardennen

Door Frank van der Vleuten Kopieer naar clipboard

Dinant, met de citadel op de 100 meter hoge rots. Ⓒ Frank van der Vleuten

’Welkom in België’ meldt de telefoon wanneer we de grens overrijden, om niet veel later ’Welkom in Frankrijk’ te melden, om daar later ’Welkom in Luxemburg’ aan toe te voegen. Tijdens een roadtrip door dit prachtige gebied vol geschiedenis zien we zelf weinig verschil. Drie landen, één gebied: welkom in de Ardennen.