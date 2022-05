Dit zijn de beste campings van Nederland volgens kampeerders

Kampeerders uit heel Europa mochten stemmen op de ACSI Awards, een initiatief van de gelijknamige campingspecialist. Daar gaven heel wat mensen gehoor aan: 50.000 Europeanen vulden het stemformulier in.

Voor elk land zijn meerdere campingcategorieën waarop kon worden gestemd. Niet alleen kozen kampeerders de beste camping, maar ook die met het mooiste zwembad, beste campinganimatie en de meest hondvriendelijke camping.

Camping Het Lierderholt in de Veluwse bossen mag zich dit jaar de allerbeste camping van de Lage Landen noemen. De camping is er volgens de 50.000-koppige jury eentje met alles erop en eraan en scoort dankzij de ligging net ten zuiden van Apeldoorn extra punten.

Andere winnaars

Ben je op zoek naar het beste zwembad, dan is Recreatiepark Samoza bij Nunspeet een aanrader. ’t Veluws Hof is de plek voor fietsers en wandelaars, Camping Ommerland doet het goed wat betreft hondvriendelijkheid. Terrassencamping Oseos bij Gulpen heeft volgens experts de mooiste ligging en het beste eten vind je in het restaurant van Camping ’t Geuldal.

Wil je een keer wat anders dan een klassieke camping? Genoeg plekken waar het net even anders gaat. Bijvoorbeeld bij deze zes campings waar je niet in de zomer, maar in de winter neerstrijkt. Of wat dacht je van de verschillende pop-up campings die Nederland rijk is? Genoeg te kamperen voor wie in eigen land graag buiten de gebaande paden gaat.